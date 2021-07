Även HVO-100 sänktes med 20 öre per liter och priset ligger nu på 17,21 kronor per liter.

Priset för diesel sänktes också under måndagen men med 15 öre per liter. Det gör att det nya riktpriset ligger på 16,19 kronor per liter och prisskillnaden mellan bensin och diesel fortsätter ligga på runt 40 öre per liter.