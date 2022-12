BillerudKorsnäs lägger ned finsk verksamhet

Tillverkningen ska avvecklas senast under det tredje kvartalet 2016 och anledningen är bristande lönsamhet. Kapaciteten hos maskinen i Tervasaari ligger runt 100 000 ton per år och nu kan produktionen alltså flyttas till Skärblacka. En utredning kring flytten pågår och ska presenteras under första halvåret 2016.

"Stängningen av produktionen i Tervasaari är ett första steg i renodlingen av vår produktionsstruktur. Maskinen i Tervasaari är en av de största i sitt slag och vår personal har gjort ett storartat arbete att genom nytänkande och engagemang förbättra lönsamheten men tyvärr har detta på grund av externa faktorer inte varit tillräckligt" säger Christer Simrén, COO och vice VD, BillerudKorsnäs i ett pressmeddelande.