Programledarna Per Hedberg och Carl Johan Moberg pratar också om Gällö Timber som numera är helägt av SCA efter att Persson Invest valt att sälja. Vad innebär det för den lokala marknaden i Jämtland?



Medverkande: Per Hedberg, Carl Johan Moberg, Virkesbörsen, och Filip Olsson, segmentschef skog och lantbruk på Ludvig & Co

