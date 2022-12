Billerud Korsnäs starkt framåt

Det justerade rörelseresultatet landade på 518 miljoner kronor under årets tredje kvartal, jämfört med 337 miljoner kronor samma period förra året.

Inga höjda massavedspriser

Nettoomsättningen landade på 5 191 miljoner kronor för tredje kvartalet, jämfört med 4 748 miljoner förra året.Marknaden för förpackningsmaterial har över lag varit bra för samtliga affärsområden, med stabila priser och efterfrågan, konstaterar företaget.– Vi hade en mycket stark utveckling under det tredje kvartalet. Våra skulder minskade markant tack vare ett starkt kassaflöde och vår nettoskuldsättningsgrad är nu nere på 0,73 ggr, skriver vd Per Lindberg i en kommentar.Företaget ser dock tillfälligt vissa utmaningar för det fjärde kvartalet eftersom december blir kort ur leveranssynpunkt och affärsområden Packaging Paper och Consumer Board räknar med en säsongsmässig volymminskning.Billerud Korsnäs massavedspriser i Mellansverige, 230 kronor fastkubikmetern för barrmassaved och 245 kronor för gran, kritiseras av många skogsägare. Men trots en rörelsemarginalt på 10 procent i år har Billerud Korsnäs inga planer på att höja massavedspriset."Vedpriserna bedöms ligga kvar på nuvarande nivå under fjärde kvartalet 2014", skriver bolaget i delårsrapporten.