Billerud Korsnäs satsar stort

Satsningen väntas leda till ökad produktionskapacitet för förpacknings- och vätskekartong, enligt ett pressmeddelande.

- Vi har slagit fast en ambitiös tillväxtplan för Billerud Korsnäs. För affärsområdet Consumer Board är strategin lönsam volymstillväxt. Investeringen är en viktig del i att förverkliga denna strategi, sägerkoncernchefen Per Lindberg.Investeringen omfattar ombyggnad av kartongmaskinen i Frövi, som därmed blir världens största i sitt slag, samt en uppgradering av massaproduktionen i Rockhammar.När investeringen är slutförd under 2017 kommer anläggningen i Frövi att nå en kapacitet om 550 000 ton per år av förpacknings- och vätskekartong, medan Rockhammar får en kapacitet om 150 000 ton CTMP-massa per år.