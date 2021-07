Bilförsäljningen fortsatte att öka

I februari registrerades 17 972 nya personbilar, skriver branschorganisationen Bil Sweden. Det är en ökning med 23,1 procent jämfört med motsvarande månad i fjol. Hittills i år, januari-februari, är ökningen 29,3 procent.



- Det här är den fjärde månaden i rad som registreringarna ökar och det ligger helt i linje med våra förväntningar om en starkare bilmarknad i år, säger Bertil Moldén, vd för Bil Sweden, i ett pressmeddelande.



Antalet registreringar av miljöbilar ökade under februari med 31,5 procent och uppgick till 6 844. Andelen miljöbilar i februari var 38,1 procent. Det kan jämföras med en andel på 35,6 procent i februari i fjol.



Bilar med låga koldioxidutsläpp, under 120 g/km, ökade kraftigt under månaden - 78,1 procent. Under februari registrerades totalt 3 697 sådana miljöbilar.



Antalet dieselbilar ökade med 58,5 procent i februari och utgjorde totalt 49,7 procent av nybilsregistreringarna. I februari förra året var dieselandelen 38,6 procent.

Det gör att dieselbilarna under de två första månaderna i år utgjorde 47,4 procent av nyregistreringarna. Under samma period i fjol var siffran 39,6 procent.



Även försäljningen av lastbilar ökade. I februari nyregistrerades 2 752 lastbilar. Hittills i år har lastbilsregistreringarna ökat med 8,4 procent. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton ökade i februari med 20,8 procent och tunga lastbilar över 16 ton minskade med 32,8 procent.ATL.nu