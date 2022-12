Bidrar till styrka på Parisbörsen

Detta bortsett från marknaderna för mjölkprodukter där den stigande pristrenden bekräftades återigen av högre pris på tisdagens Global Dairy Trade-auktion och med rätt mycket högre priser på Eurex för terminerna för smör och skummjölkspulver och nu även i USA.

Däremot har det kommit geopolitiska och makroekonomiska nyheter, som kommer att påverka även jordbruksproduktsmarknaderna. Det är nyheter om penningpolitiken i Europa, Greklands position inom EU och om krig i Europa.Den europeiska centralbanken, ECB, ska inleda ett program av kvantitativa lättnader genom att köpa statsobligationer för 60 miljarder euro per månad med nytryckta pengar.Detta har förvisso varit allt mer väntat och är redan diskonterat i eurons växelkurs, som föll med ytterligare 3 % mot dollarn på beskedet, men hur det lyckas är ännu inte känt.Alla eurozonens statsobligationer kan köpas, utom Greklands. Kreditrisk flyttas däremot ändå i varierande grad till ECB och förmodligen därmed till det land som har djupast fickor till slut.Metoden har i möjligen haft positiva effekter på ekonomin i USA, men enligt forskare neutrala i Storbritannien. I Japan var den positiva effekten kortvarig. Gemensamt är att nya pengar kommer ut på marknaden, som placeras i olika tillgångar, framförallt i aktiemarknaden, men även i fastighetsmarknaden.Samtidigt väntas i skrivande stund Grekland få en ny ledning som önskar gå ifrån sina skulder, på samma sätt som Argentina och Island har gjort.Dessa länder har inte längre tillgång till den internationella kreditmarknaden och kunde kanske göra det, men Grekland har inga pengar alls och måste betala löner och pensioner löpande. Greklands lån förfaller först under sensommaren, så någon nära förestående vald konkurs finns troligtvis inte. Reaktionen mot en politisk klass dröm om EU finns dock i fler länder, såväl norr som söder om Rhen, och skapar en bild av politiskt sönderfall och fragmentering i Europa.I skuggan av terrordådet i Paris har Ryssland trappat upp det militära angreppet på Ukraina, både Ryssland och Ukraina naturligtvis oerhört viktiga som exportörer av spannmål, framförallt till länder i Mellanöstern och i Nordafrika (MENA).Det handlar naturligtvis inte om några separatister, utan om en reguljär invasion. Det finns inga separatister, ens i Ukraina, som har stridsvagnar av modernaste slag, stridsflyg, långdistansluftvärnsmissiler och långdistansmissiler, som den eller de som häromdagen med precision träffade en marknadsplats i Mariupol, olagligt undanstoppade i sin garderob.Spannmålsmarknaden har alltså att hantera ett storkrig i Europa den kommande säsongen. Hur detta kommer att påverka matförsörjningen till MENA, EU:s ställningstagande och så vidare, borde motivera en riskpremie i spannmålsmarknaden, och kanske är det därför som priset i EU dragit ifrån priset på andra sidan Atlanten.Vädret präglas av El Niñ-förhållanden, vilket märks tydligast med stor nederbörd längs kusten i Peru och Chile och i Svartahavsregionen.Temperaturen väntas bli normal i Europa den närmaste veckan, men några grader varmare än normalt i det vanligtvis så här års ganska kalla östra Europa, alltså öster om Polen. Nederbörden i Europa väntas generellt bli över det normala i hela Europa. I östra och norra Svartahavsregionen väntas upp till sex gånger den normala nederbördsmängden.USA väntas de kommande två veckorna få väsentligt mindre nederbörd än tidigare. Temperaturen väntas bli över det normala i väster och väsentligt kallare än normalt i östra USA, främst i nordöstra.I Brasilien är prognosen fortfarande åt det torra hållet i Mato Grosso (sojabönor), medan Minas Gerais (kaffe) och São Paulo (socker) väntas få mer nederbörd än normalt. Stillahavskusten i Peru och Chile väntas få upp till sex gånger normal nederbörd, vilket är vanligt vid El Niñ-förhållanden.Förra veckans prognos om kraftiga regn i Kina, har mildrats något längs kusten. Kraftig nederbörd väntas dock bestå längre in i landet. Indien är återigen torrare än normalt.Chicagovetet (mars) sjönk med 1 % över de flesta terminslöptider. Kvarnvetekontraktet i Paris steg med 1 % över de flesta terminslöptider. En del av detta förklaras av att euron tappade med 3 % mot dollarn.Decemberkontraktet i Paris handlades i fredags på 194 euro per ton medan det i Chicago handlades till motsvarande 172 euro. I slutet av september låg de på samma nivå, men de har sedan dess glidit isär, dels under uppgångsfasen från september till december, men framförallt sedan början av året 2015. Den senaste veckan har alltså Paris haft en positiv tendens i eurotermer, medan Chicago även i eurotermer ser fortsatt negativ ut.Contangot mellan frontmånaden och nästa (mars till maj alltså) har minskat med ytterligare 1 % till 1 %. Förra veckan var den 2 % och veckan innan dess 3 %.Contangot i Chicago för samma period ligger kvar på 3 %. Ny skörd handlas på båda marknaderna 8 % under dagens nivå.Som jämförelse kan nämnas att fodervetekontraktet i London har ett contango på 10 % mellan first notice (för leverans) 23 februari till nästa kontrakts 27 april. Där ser vi hur designskillnaden mellan Matif och London påverkar, för det är ju fodervete i båda burkarna.Matifs lager ligger där det finns brist på material och maximal efterfrågan (exporthamn) och Londonbörsens lagerhus ligger lite varstans i landet.Kriget mellan Ryssland och Ukraina påverkar marknaden. I fredags sade Ukrainas jordbruksminister Aleksej Pavlenko att exporten av vete mellan januari och juni kommer att begränsas till 1.2 mt, för att säkerställa matförsörjningen i landet.På grund av exportskatten som Ryssland införde kommer marknaden inte heller att ha tillgång till ryskt vete under resten av säsongen. Detta kan troligen bidra till att förklara den relativa styrkan på Parisbörsen.EU:s exportlicenser för vete ligger nu på 16.05 mt för säsongen och det är mindre än samma tid förra året (nästan 17 mt). Efter att ha legat mer eller mindre still i en månad tog exporten dock ny fart förra veckan, men är trots detta inte lika intensiv som förra året.GASC har hållit sig lugnare den senaste tiden. Den senaste nyheten på deras hemsida är från den 14 januari.Priset på majs steg med 2 % i Chicago över hela terminskurvan, i vad som tekniskt ser ut som en rekyl i en i övrigt fallande trend.Marknaden verkar dock ha gott stöd vid 400 cent för decemberkontraktet, som i fredags stängde på 417 cent. Contangot är fortsatt högt i marknaden, upp till 14 % på årsbasis för kortare löptider, vilket återspeglar dels att det finns väldigt gott om majs i USA och dels att priset kan komma att stiga längre fram under säsongen när lagren minskar.Som nämnt ovan väntas mer regn över Brasilien, även om det fortsatt ser torrt ut för Mato Grosso, som är den delstat i Brasilien som producerar mest sojabönor.Detta har fått priset på sojabönor att sjunka med 2 % den senaste veckan, i dollartermer.När det gäller sojamjöl är priset oförändrat i dollartermer, vilket innebär att börspriset i kronor per kilo gått upp från 2.94 kr till 3.05 kr från förra veckan.Den svenska kronan har utvecklat sig precis som euron med en nedgång med 3 % mot dollarn.Den stora förloraren i sojakomplexet är sojaoljan, som tappat med 4 % den senaste veckan. Decemberkontraktet stängde i fredags på kontraktslägsta 31.60 cent per pund.Terminerna på rapsfrö var oförändrade eller upp med 1 % för alla terminslöptider. Terminskurvan är helt flat, så långt ut de handlas, det vill säga till 2017.Rapsmjölet tappade 2 %, vilket var de två "märkliga" procent som priset steg mot sojamjölet förra veckan. I rapsmjölsmarknaden finns dock ett contango, som är 11 % på årsbasis mellan september och december och som sedan minskar till 2 % mot 2017.Rapsoljan var oförändrad till 1 % lägre. Det råder någon liten backwardation på 1 % i terminsmarknaden.April-terminen på potatis på som förra veckan stängde i 4.80 euro per 100 Kg, hade under veckan nästan återtagit prisfallet och stängde på 4.80 euro.Ny skörd handlas på 13.90 euro, en procent högre än förra veckan. Det motsvarar 2.55 Kr/Kg och är lite lägre än vad priset brukar vara innan säsongen drar igång.Det kan finnas en förväntan om att nära El Niñ-förhållanden ska bidra med ett lite våtare väder än normalt i Europa.Lean hogs majkontrakt fortsatte falla, den här veckan med 10 %. Övriga kontrakt föll med nästan lika mycket.Tisdagens Global Dairy Trade-auktion visade en uppgång med 1 %. Det var en viktig bekräftelse av att pristrenden kan ha vänt uppåt.Även på Eurex var det uppåt i veckan. Terminer på SMP steg med mellan 5 och 8 % och terminer på smör steg med mellan 2 och 8 %.I svenska kronor innebär detta att ett värde på mjölkråvara basis SMP- och smörterminerna för januari stigit från 2.94 kr/Kg förra veckan, till 3.11 Kr/Kg i fredags.För februari har priset den senaste veckan gått upp från 2.96 till 3.11 Kr och för exempelvis slutet av juli från 3.02 till 3.11 kr. September handlas i 3.23 kr.De kortare terminskontrakten är mer likvida och förändringar slår igenom där fortare.Även på andra sidan Atlanten var det positivare tongångar, med en uppgång på upp till 6 % i terminsmarknaden för 'Class III' mjölk.