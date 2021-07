För att klara ut detta behöver du alltså skicka in en ansökan till länsstyrelsen om tillstånd till din väg. Möjligheten att få tillstånd inom landskapsbildsskydd bedöms utifrån åtgärdens påverkan på landskapsbilden, gällande föreskrifter och förutsättningarna på platsen. För att med framgång kunna argumentera för att du ska få tillstånd bör du inhämta beslutet med föreskrifter för just ditt skydd. Detta kan du beställa via din länsstyrelse.