Betupptagarna bli allt större

– Den här är ju nästan som två maskiner. Det handlar om storleksrationalisering. Vi har ju bogserade upptagare för traktorer, men den marknaden går ju kraftigt neråt. Det är nästan bara självgående maskiner som säljs, säger Markus Pratelli, försäljningsansvarig för Grimme i Skandinavien.

Större bettank

Ta bort blasten

När ATL träffar honom har han precis hämtat en Grimme Rexor 630 som kommit med färjan från Travemünde i Tyskland till Trelleborg. Det är den första treaxlade varianten som kommer till Sverige. Maskinen har tidigare rullat något år i Frankrike och sedan fabriksrenoverats i Tyskland innan den nu ska ta sig an svenska betor i höst.Den treaxlade Rexorn har en större bettank på 45 kubikmeter och klarar omkring 30 ton betor, jämfört med 20 för den tvåaxlade. Det höjer kapaciteten avsevärt eftersom föraren inte behöver köra iväg och tömma tanken lika ofta. Den har också en kraftigare motor. Att maskinerna blir större beror också på att skördarna generellt sett växer. – Nu börjar många komma upp mot 100 ton per hektar, så det ställer lite högre krav.Det som skiljer Grimmes upptagningssystem från andra är framförallt att man använder ett så kallat oppelhjul som lyfter upp betan ut marken, istället för en plog som tar upp den.– Tekniken är känd för att få upp betan väldigt hel, säger Markus Pratelli.Man har också en konstruktion som tar bort blasten med en kombination av stålslagor och gummislagor. Stålslagorna tar bort det mesta av blasten och sedan putsar de längre gummislagorna bort resten utan att skada själva betan. Maskinen är både framhjulsstyrd, midjestyrd och har styrning på de två axlarna baktill. Genom det kan man köra krabbgång i fältet, vilket minskar markpackning och ökar framkomligheten om det är blött.– Bara med ett enkelt knapptryck så ställer jag maskinen på snedden. Det betyder att varje hjulpar bara går en gång i samma spår. Inte efter varandra.Marknaden för självgående betupptagare uppskattar han till mellan fem och tio per år i Sverige. 2017 försvinner kvotsystemet för sockerbetor och köparna har inför det blivit lite mera avvaktande.– Ja, det kan man väl säga, men jag tycker ändå man kan skönja en positivism. Jag är övertygad om att betorna kommer att finnas kvar, och är betorna kvar så måste de upp ur jorden, säger Markus Pratelli.