Betskörden bättre än väntat

LANDSKRONA ATL

På ett fält utanför Landskrona i Skåne gör de anställda på Magnus maskinstation och maskintillverkaren Edenhall de sista justeringarna innan de kan komma i gång med betupptagningen.



Maskinstationen har satsat på en ny betupptagare i år. Det är en nioradig Vervaet 925 från Holland och dess inställning ska korrigeras så att den stämmer med radavståndet mellan betorna. För Martin Hagström som kör betupptagaren är det extra roligt att köra med den nya maskinen.

- Det är underbart, det finns inget bättre, säger han.



Den breda, självgående upptagaren som kan fyllas med 25 ton betor, ger mindre körskador, menar Martin. Det gäller även följevagnen som betorna töms i. Den har gott om plats i spåret efter upptagaren.



På måndag öppnar sockerbruket och då ska den första leveransen av sockerbetor göras. Just i dag ser det gynnsamt ut. Fältet som ska köras är stort, utan hinder och marken är lagom fuktig, enligt maskinstationens ägare Magnus Pettersson.

Han tror på en hyfsad skörd.

- Den blir nog större än man först trodde. Men den blir inte lika hög som förra året.



Enligt Nordic Sugars provgrävning i slutet på förra veckan prognostiserades rotskörden till 58,2 ton socker per hektar, polsockerhalten till 15,3 procent socker i betan och sockerskörden till 8,88 ton socker per hektar.



Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande värden 70,9 ton betor per hektar, 17,6 procent socker och 12,47 ton socker per hektar.



Årets värden är lägre än genomsnittet för de fem senaste åren, men en förbättring sedan förra provgrävningen.

- Det var väldigt torrt i somras men efter regnet har de återhämtat sig skarpt, säger Bertil Wilhelmsson på Edenhall.



De sista åren har sockerodlingen fått en nytändning, enligt honom. Under 2006 och 2007 bidrog sockerpolitiken inom EU till en negativ utveckling för betodlarna, men nu har det vänt. Sedan 2008 har Edenhalls maskinförsäljningen ökat varje år.

- Nu är det kul igen, säger Bertil Wilhelmsson.Tove Nilsson