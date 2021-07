Betsådden i gång i Skåne

Arbetet påbörjades under torsdagen. Planen var fortsatt sådd under fredagen.



Ett regnväder under morgonen satte dock tillfälligt stopp för ytterligare sådd, rapporterar Nordi Sugars nyhetssajt Sockerbetor.nu.



Utöver betor odlas även spannmål, raps och gräsvall på Övedskloster. Tillsammans med träda och betesmark tar växtodlingen cirka 1 573 hektar i anspråk. ATL.nu