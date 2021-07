Betodlarna betalar ut 70 miljoner

En rekordstor vinst på 86 miljoner kronor ligger bakom möjligheten för organisationen att göra den unika utbetalningen.



Pengarna kommer från förhandlingar under 2008 om ett nytt branschavtal i samband med att Danisco Sugar såldes till tyska Nordzucker.





Inte öronmärkta

Tackade nej

- I uppgörelsen som gjordes då var detta en del av totalpaketet. Pengarna var från början tänkta som en investeringshjälp i blivande Nordic Sugar. Men de var inte öronmärkta för det utan även annan användning var möjlig, säger Svenska Betodlarnas generalsekreterare Anders Lindkvist.Utdelningen motsvarar 230 kronor per ton sockerkvot som medlemmarna hade under 2009. Det betyder 30 000 kronor i fickan för den genomsnittlige betodlaren. Pengarna blev tillgängliga för Betodlarna förra året då affären med Nordzucker blev av. De svenska och danska betodlarna fick dela på 150 miljoner danska kronor (cirka 190 miljoner svenska kronor). De danska odlarna fick en större del av pengarna eftersom de har en större sockerkvot.För deras del har styrelsen ännu inte fattat beslut om hur pengarna ska användas i framtiden. Svenska betodlarnas styrelse vill däremot att den absoluta merparten ska gå direkt tillbaka till medlemmarna.- Mig veterligen har det aldrig skett någon utdelning tidigare över huvudtaget. Så man kan konstatera att den är både unik och den är stor, säger Anders Lindkvist.I samband med köpet av Danisco Sugar erbjöd Nordzucker Betodlarna att bli delägare i blivande Nordic Sugar, men de tackade nej.- Under 2009 valde styrelsen att tacka nej till fortsatta diskussioner angående ett delägande i sockerindustrin, säger Anders Lindkvist.Tove Nilsson