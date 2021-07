Betodlare med toppskörd

Trots den sämre säsongen lyckades Birger Bernhoff ta 12,5 ton socker per hektar i fjol. Toppåret 2009 var han uppe i nästan 14 ton.



Det är flera minusgrader och vårbruket känns avlägset när ATL kommer på besök på Gärsnäs gård utanför Simrishamn i Skåne. Men Birger Bernhoff är laddad för en ny säsong med sockerbetor.





Premiär

Nära 90 procent

Sprutar oftast en gång

Går fortare

För första gången ska han testa de nematodtoleranta betsorterna Julietta och Cactus. De senaste fem åren har han tagit nematodprover på sin areal men samtliga har gett lågt utslag. Däremot misstänkte han att det kunde finnas problem i en del av fältet som proven inte täckte.Han testade att ta fler, tätare prover. Mycket riktigt kunde han ringa in ett cirka tio hektar stort område där förekomsten var så betydande att det motiverade toleranta sorter. Sorterna kan ge skördeökningar på över tio procent vid problem med nematoder.- Tjänar jag 3 000 kronor per hektar blir det 30 000 kronor på tio hektar. Det är ganska bra betalt för den dagen det tar för mig att ta proverna, påpekar han.Uppkomst på 80 procent räknas som bra. På Gärsnäs gård ligger uppkomsten på nära 90 procent.Birger Bernhoff berättar muntert om när hans sambos barn trodde att han låg och slogs i fältet med sin anställda första gången de såg den noggranna sådden.- Vi låg och mätte med tumstockar för att få det rätta djupet, förklarar han leende.Nordic Sugar har bland annat en provruta för prognos över utvecklingen av bladsvampar i betorna på hans gård vilket ger god insikt i om det behövs bekämpning eller inte.I normalfallet sprutar han alltid en gång men det har även hänt att han sprutat en andra gång.- Visst katten betalar det sig. Det är en del av förklaringen till att vi får så höga skördar här, säger han.Sedan fyra år tillbaka sköts upptagningen av en maskinstation vilket gör att det går betydligt fortare.Det innebär att betorna kan växa till längre i fältet samtidigt som lagringstiden och därmed lagringsförlusterna minskar.Under rekordåret 2009 tog Birger Bernhoff 16 ton socker på 13 hektar.På en bra fläck som Nordic Sugar valt ut som provruta var skörden hela 18,5 ton. Därmed är det inte långt till målsättningen 20 ton till 2020.- För min egen del är det vatten som saknas. Med bevattning skulle vi kunna öka skördarna med 1,5 ton socker per hektar.- Men det är en väldigt stor investering, tillägger han. Malin Eborn