Besök landet med Google

Förut har det främst varit större orter som gått att besöka via funktionen Street View (gatuvy) på Google maps. Men nu har Google åkt runt även i många mindre orter med sina specialbyggda bilar och fotograferat gator.



I Google Street View kan man "åka" genom samhällen, vändas sig runt åt alla håll och zooma in på detaljer.

Långt ifrån allt är dock fotograferat. Det är framförallt huvudlederna genom en hel del byar i södra och mellersta Sveriges om fotograferat. I Norrland är det orter i Norrbotten, Västerbotten och Ångermanland som kan skådas.



Om du vill testa går du in på www.googlemaps.com och sök på den ort eller adress du vill kolla in. Precis ovanför zoomreglaget på kartan finns en liten gubbe. Dra i den och släpp på kartan så växlar kartbilden till gatubild, om just den orten är fotograferad, vill säga. Förflytta dig genom att trycka på piltangenterna eller klicka med musen.