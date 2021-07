Beslutsångest om klimatet kostar på

Ingen hade hoppats på ett nytt globalt avtal med bindande åtaganden om att minska utsläppen av klimatgaser, många hade fruktat ett totalt sammanbrott. Nu blev det en överenskommelse som är snäppet över sammanbrott; FN:s klimatprocess kan fortsätta ett år till, till nästa möte i Sydafrika.



Då får klimatförhandlarna åter försöka komma överens om hur fler av världens länder ska minska sina utsläpp vid nästa möte. I klartext huruvida Kyotoprotokollet ska förlängas med fler undertecknare eller om det ska ersättas med något annat avtal. Och går det inte då får man väl skjuta upp besluten lite till. Men som FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon sa i Cancún:

- Ju längre vi väntar desto mer måste vi betala.



Men vissa ljuspunkter finns. Det som var luddigt efter fjolårets klimatmöte i Köpenhamn har nu fått lite faste former. Den lista på länders åtaganden som upprättades där fick i Cancún ett slags officiell status och kan tjäna som grund för ett nytt stort avtal.



Skogens roll i klimatproblematiken har också förstärkts. Skogen blev liksom i Köpenhamn det område där parterna kunde enas om steg framåt.



Det så kallade Redd+ (Reduced emissions from deforestation and degradation, ungefär minskade utsläpp från avskogning och försämring av skog i u-länder) ska sjösättas på allvar. Det går ut på att rika länder betalar fattiga länder för att låta regnskogen stå kvar. Plustecknet betyder att det inte bara behöver vara så att skog måste lämnas, även brukad skog kan vara bra för klimatet. Nu fattades viktiga beslut om hur man ska beräkna skogens klimateffekt.



En svårighet är hur man ska kunna garantera att pengarna går till just klimatförbättrande åtgärder i skogsbruket.



Sådan insyn är en knepig fråga för många av de länder som kan komma i fråga som mottagare. Odemokratiska länder som Kina har haft svårt för detta. Fattiga länder har också varnat för att Redd+ bara innebär att rika länder köper sig fria på ett sätt som hotar ursprungsbefolkningar.



Så enkelt blir det inte. Många frågor finns att ta itu med om ett år igen. Och som sagt, ju längre tid allting tar desto högre blir notan.Lars Vernersson