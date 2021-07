Berömd brittisk slaktgris död

Det var i januari 1998 som de två grisarna och kullsyskonen anlände till ett slakteri i Malmesbury. Så snart de lastats av från slaktransporten rymde de båda grisarna och lyckades sedan hålla sig undan i en vecka genom att gömma sig i buskar och snår. När de slutligen infångades hade de i brittisk media döpts till Butch och Sundance eller The Tamworth Two, uppger BBC News.



Sedan de infångats slapp de på grund av sin berömmelse återvända till slakteriet. I stället köptes de av tidningen Daily Mail och fick en fristad på ett center för utrotningshotade husdjursraser.



De båda grisarnas öde har till och med filmatiserats. The Legend of the Tamworth Two sändes på BBC under 2004.

Butch, som alltså fått ett mycket längre grisliv än förväntat, avlivades nyligen efter en tids sjukdom. Sundance uppges dock fortfarande trivas med livet även om han tar det lite lugnare nu än i sin krafts dagar.



Föreståndaren för husdjurscentret berättar för BBC News att de fortfarande får telefonsamtal om de båda grisrymlingarna.

- Folk minns, även om det var så länge sedan, konstaterar han.ATL.nu