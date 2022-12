Bergs Timber köper Gransjöverken

Den börsnoterade sågverkskoncernen har ingått ett avtal med ägare som representerar närmare 74 procent av aktierna i Gransjöverken, enligt ett börsmeddelande.

Ökar konsolideringen

Utpräglad exportföretag

Avslut fjärde kvartalet

"De interna åtgärder för att stärka balansräkningen och förbättra lönsamheten som Bergs Timber har vidtagit under de senaste åren har börjat ge effekt och Bergs Timber tar nu ett steg för att öka konsolideringen av sågverksbranschen i södra Sverige", skriver företaget i ett pressmeddelande.Överenskommelsen innebär att Bergs Timber blir ägare till mer än 90 procent av aktierna i sågverksföretaget.Gransjöverken bedriver sågverksverksamhet i Eriksmåla vid Gransjösjön i Emmaboda kommun. Anläggningen har en total kapacitet om drygt 100 000 kubikmeter med särskilt fokus på sågade och hyvlade trävaror av gran.Räkenskapsåret 2013 uppgick Gransjöverkens nettoomsättning till 187 miljoner kronor. Gransjöverken är ett utpräglat exportföretag med England som enskilt viktigaste marknad.Enligt Bergs Timber passar Gransjöverken väl in i koncernens struktur. Affären väntas generera ett antal effektivitets- och samordningsvinster inom ett antal områden, som råvaruförsörjning, produktion och administration."Efter att det planerade förvärvet har genomförts kommer Bergs Timber att ha en total produktionskapacitet om cirka 400000 kubikmeter sågade trävaror samt ha en av Europas största och modernaste tryckimpregneringsanläggningar", uppger Bergs Timber.Planen är att affären ska genomföras under slutet av fjärde kvartalet 2014.