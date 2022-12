Bergs Timber förbättrade resultatet

Nettoomsättningen var i stort sett oförändrad och uppgick till 665,2 miljoner kronor medan rörelseresultatet blev minus 7,1 miljoner kronor (-19,6).

Positivt efter skatt

På rätt väg

Stärker företaget

Resultatet efter skatt blev minus 10,6 miljoner kronor (-24,2). För räkenskapsårets två sista kvartal redovisas positivt resultat efter skatt.Rörelseresultatet före avskrivningar och exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 22,7 (-25,1) miljoner kronor. De främsta orsakerna till förbättringen är ett högre kapacitetsutnyttjande samt höjda nettoförsäljningspriser.Trävaruproduktionen har ökat med 10 procent i Sverige i år och i Finland är utvecklingen densamma. Detta skapar en viss osäkerhet i det korta perspektivet vad gäller försäljningspriserna. I det lite längre perspektivet finns anledning att vara mer optimistisk.Bergs Timber konstaterar att flera större ekonomier sakta men säkert går åt rätt håll och visar på tillväxt. Ökat byggande och ökad trävarukonsumtion väntas under de närmaste åren, inte minst i USA, Storbritannien och Sverige.Råvaruutbudet har under året varit bra men priset i Götaland är för närvarande 10-20 procent högre än i övriga Sverige.I september meddelade bolaget att det vill köpa Gransjöverken, med sågverk knappt två mil från ett av Bergs Timbers anläggningar. Enligt bokslutskommunikén löper processen kring förvärvet enligt plan och Bergs Timber hoppas kunna slutföra affären under december 2014.Enligt företagsledningen stärker affären Bergs Timber och bolaget ser det samtidigt som en fortsättning på en nödvändig konsolidering av sågverksindustrin i Götaland. Gransjöverken har en produktion om 100 000 kubikmeter sågad vara om året.Bergs Timber har två sågverk med tillhörande hyvlerier och ett träskyddsföretag. Sågverksproduktionen har uppgått till 224 000 kubikmeter sågad vara. 80 procent av trävarorna går på export med Storbritannien, Danmark, Mellanöstern och Nordafrika som de viktigaste marknaderna.