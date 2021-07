Bergs tar en veckas marknadsstopp

- Vi hade först planerat att låta sågverken stå stilla under en vecka under jul och nyår, men nu planerar vi för ett stopp under två veckor", säger Åke Bergh till nyhetsbyrån Direkt.



Anledningen är att timmerpriserna är höga och betalningen i svenska kronor minskar.

- Vi upplever att marknaden är kärv med en fallande prisbild. Utbudet är helt enkelt större än efterfrågan, säger Åke Bergh.



Rörvik Timber har däremot inte ännu fattat något beslut kring något förlängt stopp under jul- och nyårshelgerna med anledning av marknadsläget.

- Vi överväger att göra något mindre stopp under jul och nyår, men vi har ännu inte fattat något beslut kring detta, säger Rörvik Timbers vd Per Rodert till Direkt. Torbjörn Esping