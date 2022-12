Berättar sin historia för andra mjölkbönders skull

– Om det är någon gång jag ska berätta om vad som hänt så är det nu när många har det jobbigt. Det är så mycket hysch-hysch när det handlar om att ha ont i själen. Men det är just då som det är viktigt att våga prata om hur man mår, säger Thomas Eriksson.

Som kretsordförande för Arla i Blekinge får han samtal från bönder som har det besvärligt. Det är tuffa tider och många mjölkproducenter har svårt få sina generationsgårdar att gå runt. Ekonomiska problem sliter hårt.– Jag tror inte att krisen i sig gör att någon begår självmord. Men det kan vara den utlösande faktorn om du samtidigt mår dåligt eller om det är något annat som tynger, säger Thomas Eriksson.Han bor på gården som hans pappa Erik drev i hjärtat av Blekinge. Historiens vingslag är närvarande i boningshuset anno 1847. I matsalen där fyrabarnsfamiljen samlas har målaren Måns Jönsson, känd som figuren Olle Montanus i August Strindbergs roman Röda rummet, dekorerat väggarna. Det är ett ljust, vackert och levande hem. Erik har sin plats i rummet. Ett altare med ett fotografi och Eriks kära ting finns upphängt på kortsidan av en av väggarna.Utan omsvep tar Thomas upp oktoberdagen som förändrade hans liv. Han var 21 år och gjorde lumpen i Karlskrona. Han bodde hemma och jobbade på Volvo i Olofström varannan vecka. Hans pappa hade kommit in på hans rum i föräldrahemmet på kvällen, han tittade länge på honom och så sa han att han måste ha värmen på i elementet vid fönstret på vintern eftersom rören går vid ytterväggen och lätt fryser. Dagen därpå åkte Thomas till jobbet. När han kom hem från fabriken stod det polisbilar på gården och hans mamma var i upplösningstillstånd.Pappan låg på baksidan av huset skjuten med en matta som polisen lagt över honom. Han hade försökt få det att se ut som att han hade överrumplats när en tjuv höll på att göra inbrott i huset. Pappan hade sett till att det inte fanns några fingeravtryck på geväret.Gården förvandlades till en brottsplats och i tidningar kunde familjen läsa att en fyrabarnsfar blivit mördad. Gården spärrades av och Thomas, hans tre yngre syskon och mamma fick bo hos mormor ett par dagar innan de kunde flytta hem igen.– Dygnet efter föll bitarna på plats. Det här är ingen inbrottstjuv, det här han gjort själv. Han förstod att det var en skam det han tänkte göra, så då arrangerade han sitt självmord.– Min pappa var tyst. Han sa aldrig något. Efteråt kunde jag se att det fanns signaler. Men man går inte och tänker på att någon ska ta livet av sig. Ett halvår innan det hände sa han om det händer mig någonting så lova att du inte fortsätter med mjölkproduktion, berättar Thomas Eriksson.När jag frågar Thomas om det var svåra tider då också för mjölkbönder när han pappa valde att sluta sitt liv svarar han att det vet han inte.– Jag var 21 år, spelade fotboll, träffade tjejer och hade roligt.Thomas fann sig snabbt i sin nya situation. Han började mjölka väldigt snabbt, de första dagarna kom avbytarna till gården, men sen tog Thomas över. Han tog tjänstledigt och slutade lumpen.– Vi i familjen resonerade tillsammans hur vi skulle göra. Vi bestämde oss för att inte ta några stora beslut utan smälta det som hänt och se tiden an, berättar Thomas.Sen gick en månad, ett halvår. Thomas växte in i rollen som mjölkbonde och verksamheten på gården rullade på. Tretton år efter den tragiska händelsen gick Thomas plötsligt ner 15 kilo i vikt.– Jag hade inte sörjt. Tiden kom i kapp mig. Jag funderade mycket på det som hänt, läste och pratade mycket med andra. Det är inte så farligt att prata om egentligen. Min pappa hade fått en depression. Det tråkiga är att vi aldrig fick chansen att hjälpa honom.I dag är Thomas 44 år, två år yngre än vad hans pappa blev. Han hade gärna haft det som hänt ogjort, men han tycker samtidigt att han gått stärkt ur den kris han gått igenom och lärt sig mycket.– Det är lättare att gå vidare om han har en positiv grundsyn och försöka se att det kommer något bra ur något som känns helt meningslöst. Allt har en mening. Jobbet på Volvo var enformigt, mekaniskt. Det var tur att jag inte forstsatte med det och blev bonde i stället. Jag trivs att jobba ute och ha djur. Det är ett roligt jobb jag har, säger Thomas Eriksson.