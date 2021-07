Bensinpriset under 14 kronor - lägsta sedan 2017

Priset på ett amerikanskt fat WTI-olja sjönk 6,2 procent till 31 dollar per fat medan priset på brent-olja minskade 5,8 procent till under 34 dollar per fat.

Bensinen under 14 kronor

I samband med den fortsatt pressade oljemarknaden så faller även priserna vid pumpen i Sverige. Under torsdagen sänkte ledande bensinbolag priserna på bensin med 25 öre per liter. Det gör att priserna för 95-oktanig bensin nu hamnat under 14 kronor per liter.