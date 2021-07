Bensinpriset närmar sig rekordnivå

Bensinpriset höjdes med 15 öre till 13,93 kronor per liter 95-oktanig bensin. Senast bensinpriset låg så högt var sommaren 2008 då det nu gällande prisrekordet, 14:09 kronor per liter, nåddes, uppger TT.



Dieselpriset höjdes också med 20 öre till 13,94 kronor per liter.

ATL.nu