Bensin- och dieselpris sänkt

Ledande bensinbolag sänkte idag sina riktpriser med 10 öre per liter. Priser är nu 13:17 kronor per liter 95-oktanig bensin. Dieselpriset sänktes samtidigt med 10 öre till 12:58 kronor per liter.



Anledningen till prissänkningen är att världsmarknadspriserna har fallit.



Prisändringen är den andra den här veckan.ATL.nu