Belgiskt initiativ ska ge miljoner till krisande bönder

Organisationer som representerar bönder, spannmålsindustri, mejerier, livsmedelsindustri och näringslivet i stort har enats om ett privat initiativ för att hjälpa belgiska djurproducenter. Höjda priser under sex månader ska samla pengar som betalas ut till mjölkbönder och grisproducenter, skriver Agra Europe.

Måste godkännas

Mjölkbönder ska få ungefär 2,50 mer per liter mjölk, och för unga nystartade företagare får lite mer.Det beräknas kosta runt 46 miljoner euro, ungefär 437 miljoner kronor. Runt 30 miljoner euro, ungefär 285 miljoner kronor ska gå till grisproducenter som får ersättning per sugga. Nötproducenternas situation diskuteras fortfarande, med sikte på att ha en överenskommelse om stöd även till dem i oktober.Allt är under förutsättning att paketet godkänns av de belgiska konkurrensmyndigheterna.Tillsammans med ansvariga myndigheter ska näringsföreträdare också titta på möjligheterna att skapa en prisstabiliseringsmekanism som kan aktiveras när priserna sjunker drastiskt. Mjölkupproret –– Buchts ord till jordbrukskommissionären