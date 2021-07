Belgiska potatisodlare jublar

KORTRIJK, HOLLAND ATL

Nyskördad potatis kostade minst 1,37 kronor per kilo. Inget rekord men 1,20 kronor mer än samma vecka i fjol.



Det är industrin som driver den belgiska potatisodlingen. Det framgick klart vid årets Interpom i Kortrijk, en mässa som arrangeras av potatisbranschens intresseorganisation Belgapom vart annat år.





Får draghjälp

Hälften på kontrakt

Olika krav

1990 skars 500 000 ton till pommes frites, i år är det drygt tre miljoner ton och en bred skala av produkter.Ökningen har accelererat de senaste fem åren. 90 procent går på export. Bara Tyskland och Holland bearbetar mer potatis i Europa.Att Belgien kommer så starkt beror på att landet också har den största industrigrönsaksodlingen i EU. De båda sektorerna ger varandra draghjälp.Ungefär hälften av arealen odlas på kontrakt till priser som gjordes upp i början av året, långt under de toppnoteringar som gäller nu. De största odlarna finns i Vallonien med en genomsnittsareal på 38,5 hektar. Där finns också de flesta kontraktsodlarna. Medelarealen i Flandern är 11,7 hektar.Bintje är den viktigaste sorten. Den gav i år 46,5 ton per hektar. I Flandern får den konkurrens av Asterix, i Vallonien av Innovator.Förädlingsföretagen följer trenden och kommer med nya potatissorter som är skräddarsydda för olika former av bearbetning.- Det är den marknaden som växer, säger Jaap Poortinga på på HZPC Holland som årligen levererar 475 000 sättpotatis av 70 olika sorter.- Vi har tolv olika sorter bara för pommes frites.McDonalds har en egen sort. I USA vill man ha vitt fruktkött, i Tyskland gult. Bönderna vill ha en sort som ger många ton och industrin en som kan lagras ända fram till i juni.För att stärka konsumtionspotatisen satte HZPC upp Pommes Monde tillsammans med Hollands största livsmedelskedja Albert Heijn. Försäljningen går hyfsat och konceptet är prisbelönat.- Det är viktigt att känna sin marknad och därför har vi nu etablerat ett eget dotterbolag i Sverige, säger Jaap Poortinga. Svenskarna tycker bäst om Annabelle och Challanger.Ewa Wildmark