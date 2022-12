Bejublat V8-party i Borlänge

Egentligen ska det inte gå att köra så långt, men plötsligt händer det. Alla tre ekipagen i 950 unlimited gjorde riktigt snygga fullgasdrag på 100 meter i grundomgången och gick vidare till final.

"Kör så långt du kan"

"Släppte gasen"

Cougar vann klassen

Per Nilsson trea

Kaftmätning

Seger för Roger Svensson

Jämna steg

Nästa tävling i Skåne

Då användes något som kallas flytande mållinje, det vill säga även det som är över 100 meter räknas.Vanligtvis finns en gräns på 110 eller 120 meter av säkerhetsskäl, men där banan låg på Rommetravets parkering fanns gott om plats. Robban Andersson med traktorn Cougar tog sin bror Fredrik på orden när denne sa ”kör så långt du kan”.– Fredrik hade sagt till att belastningsvagnen skulle ställas långt till höger i starten och att jag skulle sikta långt fram till vänster på banan. Traktorn gick rakt och fint, jag körde förbi domaren Ingela i slutet av banan och hon viftade inte med den röda flaggan så jag körde vidare. Men sedan började det komma lite gräs och sådant, så då släppte jag gasen, säger Robban Andersson.Drygt 154 meter blev draget och Cougar vann klassen med en kompressormatad KB Olds på 572 kubiktum. Tvåa blev Olof Roth med Swedish Iron Toy på drygt 112 meter. Traktorn gick som aldrig förr med nybyggd ram till den kraftfulla, turboladdade motorn på 526 kubiktum från Brad Anderson Enterprises. Den alstrar ungefär 3 000 hästkrafter.Trea kom Per Nilsson på över104 meter med Burning Baby, som har en kompressormatad JP2 hemi på 498 kubiktum. Samtliga i 950 unlimited kör på metanol.En annan spännande kraftmätning under SM-deltävlingen i Borlänge utspelade sig i dieselklassen prostock. Roger Svensson med Green Dragon har under säsongen knappat in på Christian Rudén, som dominerat klassen i åratal med Finlandsimporten Countdown.I Målilla sista helgen i juni blev det seger för Roger Svensson och i Borlänge var det dags igen.– Allting fungerade ypperligt perfekt. Banan tror jag passade mig bra och jag har lärt mig köra traktorn mer och mer, säger Roger Svensson.Inför 2015 bytte Roger Svensson till sig chassit från danska John Deere 1 och har lagt sin befintliga motor i det. Kombinationen fungerar. Green Dragon har hållit nästan jämna steg med Countdown i de Eurocuptävlingar båda kört.– Christian har större turbo och pump, men min traktor är välbalanserad. Det hjälper till att få ned kraften i backen, säger Roger Svensson.Nästa SM-deltävling är Skåne Truckshow i Ljungbyhed den 4-5 september.