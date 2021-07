Bättre siffror än befarat för Volvo

• Allians med Isuzu försenas: Volvos planer på en strategisk allians med japanska Isuzu Motors har försenats på grund av covid-19. ”Undertecknande av slutligt avtal förväntas nu under andra halvåret 2020 och slutligt genomförande av transaktionen under första halvåret 2021”, skriver Martin Lundstedt i rapporten. Tidigare väntades avtalet bli undertecknat under mitten av 2020 och affären skulle slutföras vid utgången av 2020.