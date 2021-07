Bättre resultat för Mellanskog

Mellanskog redovisar ett förbättrat resultat för första kvartalet 2010. Rörelseresultatet blev 14,5 miljoner kronor jämfört med 8,4 miljoner samma kvartal förra året. Den inmätta virkesvolymen ökade från 1 682 000 kubikmeter mätt fast under bark till 1 691 000 kubikmeter. Personalminskningarna som Mellanskog genomförde förra året står för en del av resultatförbättringen.



Likviditeten har ökat sedan årsskiftet med 120 miljoner kronor och likvida medel var vid periodens slut 970 miljoner. Under perioden har ett nytt avräkningssystem tagits i drift. Det är den största satsningen på administrativa system Mellanskog genomfört på 20 år.



Det nya systemet medför vissa förändringar och ger Mellanskog ökade möjligheter i kontakten med medlemmarna.

- Efterfrågan på virke har förbättrats rejält i början av året, vilket skapat förutsättningar för Mellanskog att höja massavedspriset och sedan timmerpriset och till historiskt hög nivå. Även priset på bioenergi utvecklas positivt. Det innebär att aktiviteten på medlemmarnas fastigheter, avverkning och skogsvård nu ökar efter nedgången under fjolåret, säger Mellanskogs vd Lars Gabrielsson i ett pressmeddelande.ATL.nu