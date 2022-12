Bättre resultat för Mellanskog

Enligt Mellanskog beror förbättringen på en kostnadsmedvetenhet samt att fokus legat på kärnverksamheten.

Minskade gallringarna

Mindre virke

Resultatet för biobränsleverksamheten och skogstjänster har också förbättrats hittills i år.Den levererade volymen under perioden var 3 274 tm3fub (3 468), kubikmeter fast volym under bark. Under perioden minskade gallringarna på grund av massavedspriset.Omsättningen minskade med 4 procent, från 2 179 till 2 097 miljoner kronor.Finansnettot blev -12,7 (-9,7) miljoner kronor och påverkas negativt av den låga räntenivån.Enligt Mellanskogs bedömning blir det betydligt mindre virke på marknaden än vad som tidigare beräknats efter branden i Västmanland.Detta eftersom stora arealer avsatts som reservat samt att en stor del av den brunna arealen är mark som har lägre produktionsförmåga.Setra Group, som Mellanskog äger till 49,5 procent, förbättrade resultatet som ATL tidigare har rapporterat om.