Bättre resultat för Landshypotek

Det kan jämföras med ett rörelseresultat på 103,1 miljoner kronor för motsvarande period 2009. Resultatförbättringen kan delvis förklaras med två fastighetsförsäljningar.

Utlåningsvolymen under perioden uppgick till 50,8 miljarder kronor, en ökning med 9,3 procent jämfört med de första nio månaderna förra året.



Landshypotek har ökat sin marknadsandel för utlåning till jord- och skogsägare under 2010 men konstaterar också att kreditefterfrågan bland jord- och skogsbrukarna mattats av något under hösten.