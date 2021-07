Bättre naturskydd i världens skogar

Slutasatserna dras i den hittills mest omfattande kartläggningen av tillståndet för världens skogar som genomförts: FAO:s Global Forest Resources Assessment 2010.



För perioden 2000-2010 har omkring 13 miljoner hektar årligen omvandlats från skog till annan användning (inklusive jordbruk) eller förlorats av naturliga orsaker. Det är en minskning av avskogningstakten från de 16 miljoner hektar skog som årligen gick förlorade under 1990-talet.



Primärskog står för 36 procent eller 1,4 miljarder hektar av världens skogsareal men arealen har minskat med mer än 40 miljoner hektar - en takt på 0,4 procent per år - under de senaste tio åren.



Men att primärskogsarealen minskat betyder inte nödvändigtvis att skogarna försvunnit. I många fall har skogarna istället omklassificerats då selektiv avverkning eller annan mänsklig påverkan skett under rapporteringsperioden, säger FAO.

Och skogar med mänsklig påverkan fortfarande kan upprätthålla biologisk mångfald, bidra till naturskydd och samtidigt skapa försörjningsmöjlighet, förutsatt att skogarna sköts på rätt sätt.



FAO konstaterar att hänsynen till biologisk mångfald i skogsbruket ökat i många länder de senaste åren. Samtidigt finns ett stort behov av fler åtgärder för att förbättra effektiviteten i bevarande och hållbart nyttjandet av den biologiska mångfalden i områden med skogsproduktion.



- Världens skogar utgör en viktig resurs för skogens biologisk mångfald. Den biologiska mångfalden är en viktig rikedom, särskilt då skogen inte enbart kommer att behöva anpassa sig till klimatförändringen utan även förväntas hjälpa till att begränsa den, säger FAO:s undergeneraldirektör Eduardo Rojas.

- Större investeringar i hållbart skogsbruk krävs snarast för att bättre kunna upprätthålla och förvalta skogens biologiska mångfald, säger han i ett pressmeddelande. Torbjörn Esping