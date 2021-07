Bättre lönsamhet i Danmark

Den danska storskaligheten ger genomslag på mjölkföretagens intäkter. När dansken drar in 1,8 miljoner per årsarbetare, tjänar svensken 860 000 kronor. Jämfört med Finland blir strukturskillnaden mellan länderna ännu mer slående: den finländske bonden genererade fyra gånger mindre intäkter per årlig arbetsinsats, totalt 380?000 kronor.

Det visar en kommande rapport från Jordbruksverket.



Där sätts siffror på olikheterna i produktionsvillkor som råder mellan svenska, danska och finska bönder.

Siffrorna är från 2006. I Finland var stöden större än övriga intäkter i mjölkproduktionen, till skillnad från i Danmark och Sverige.

- Vi har inte danskarnas fördelar av stora anläggningar och inte finländarnas fördelar med höga stöd. Vi är bäst på att ha många regler, sammanfattar Håkan Loxbo, en av rapportförfattarna.



Rapporten undersöker om de svenska reglerna är fördyrande, särskilt i förhållande till importlandet Danmark.

Varumärke väger tyngst

- Vi importerar dansk ost av mjölk från kor som ätit gmo-foder. För förädlade produkter är det svårare att betalt för svenska mervärden som gmo-frihet. Där väger varumärket tyngre, säger Håkan Loxbo.Anna Rosenberg