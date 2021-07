Bättre lönsamhet för mjölkföretagen

För närvarande är mjölkintäkten minus foderkostnaden cirka 1,65 kronor per kilo konventionell mjölk, uppger Svensk Mjölk. Det är en förbättring med 8 procent på tre månader.

Förbättringen sker dock gentemot den sämsta lönsamheten i modern tid för mjölkföretagen. Under 2009 var nyckeltalet mjölkintäkt minus foderkostnad 30 procent sämre än under 2008 vad gäller den konventionella mjölken.



Att lönsamheten nu förbättras igen beror enligt Agneta Hjellström på Svensk Mjölk på att mejerimarknaden gynnats av vändningen i världsekonomin under hösten. Detta har lett till högre världsmarknads- och avräkningspriser. Dessutom har lägre kraftfoderpriser under hösten och vintern sänkt foderkostnaderna.



Svensk Mjölk tror på en fortsatt positiv utveckling för lönsamheten på mjölkgårdarna men pekar ändå ut några orosmoln på horisonten. Det finns risk för en andra konjunkturnedgång i världsekonomin. Stigande arbetslöshet kan också påverka konsumtionen av mejerivaror negativt. Avgörande betydelse har också vid vilken tidpunkt EU och USA väljer att sälja ut sina lager av skummjölkspulver och smör.



- Men trots detta tror jag att mjölkföretagarna kan våga se 2010 med tillförsikt an, säger Agneta Hjellström i en kommentar. ATL.nu