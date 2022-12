Bättre för många, men inte mjölkföretagen

En osäker omvärld för med sig att råoljepriser, växelkurs och räntor kan förändras snabbt. I sin rapport grundar LRF Konsult sin prognos om bättre lönsamhet framför allt på förväntningar på sjunkande kostnader.

Stabilt inom växtodlingen

Stärkt marknad för svenskt kött

Tufft för mjölkföretagen

Inom växtodlingen har priserna på världsmarknaden varit stigande sedan skörden 2014 trots rekordskördar och ökade vetelager. Sedan början av 2015 har priserna på världsmarknaden fallit, men på helåret räknar LRF konsult med oförändrade priser."Vi räknar med oförändrade spannmåls- och oljeväxtpriser i Sverige jämfört med 2014, men till följd av sjunkande energipriser räknar vi med en svag uppgång av resultat före avskrivningar minus finansnetto" säger Stefan Nypelius, affärsrådgivare på LRF Konsult i en kommentar.Marknaden för svenskt griskkött väntas blir starkare och grisköttsföretagen spås den bästa lönsamhetsnivån på 7-8 år enligt LRF Konsult. Lönsamheten spås kunna förbättras till 17 procent för resultat före avskrivningar minus finansnetto.För nötköttsföretagen är marknaden mer osäker. Prisutvecklingen har varit stark i början av året och tillsammans med "ändrade konsumentvärderingar" bedöms betalningen stiga med 2 procent över hela året.Om det svåra läget för mjölkföretagen leder till neddragningar kan det föra med sig att tillgången på tjurkalvar kommer minska på den svenska marknaden. Tillsammans med oklara besked om LFA-områden och miljöstöd finns det en stor osäkerhet i nötköttsproduktionen. "Konsumenternas ökade intresse för svensk råvara måste resultera i tydliga prissignaler till producenterna för att de ska våga göra nödvändiga investeringar" skriver LRF Konsult i rapporten.På de senaste auktionerna på Global Dairy Trade har mjölkpriserna gått upp. Marknaden har alltså visat tendenser till återhämtning och botten för mjölkpriset kan vara nådd, menar LRF Konsult.Flera internationella bedömare som Fonterra, Dairy Australia och Rabobank gör prognosen att mjölkpriset kommer att vända under andra halvan av 2015. Det kommer alltså ta tid innan mjölkpriset stabiliseras på en rimlig nivå."Mycket pekar på att lönsamheten kommer landa på den lägsta nivån för mjölkföretagen vi sett sedan vi började göra rapporten" kommenterar Jimmy Larsson, segmentschef Lantbruk, LRF Konsult.LRF Konsult gör bedömningen att det genomsnittliga mjölkpriset inklusive efterbetalningar kommer landa runt 3 kronor under 2015.Mjölkinvägningen i Europa spås dock inte öka ytterligare under 2015 trots avskaffandet av EU:s mjölkkvoter avskaffas den 31 mars. Mjölkmängden har redan ökat i väntan på att kvoterna ska försvinna och det låga mjölkpriset gör att ytterligare ökningar inte är att vänta.