Bättre för HK Scan

Nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 466 miljoner euro, att jämföra med 465,4 miljoner euro samma period förra året.

Sista kvartalet

Förlust

Rörelseresultatet för kvartalet uppgår till -0,8 miljoner euro, vilket är en förbättring från -7,1 miljoner euro.Förlusten uppgår till -3,1 (-16,3) miljoner euro under perioden.HK Scan bedömer att rörelseresultatet kommer att förbättras under 2015 och att det sista kvartalet blir det finansiellt starkaste.Det förbättrade finansiella resultatet beror på bra affärer i Sverige och Finland. Verksamheten i båda länderna visar på förbättrat rörelseresultat under perioden.I Sverige uppgick rörelseresultatet till 2 miljoner euro, att jämföra med -12,1 samma period förra året. Importtrycket av utländskt griskött lättade något under kvartalet jämfört med förra året, skriver Scan i rapporten.Resultatet för Baltikum förblev oförändrat, och den danska affären fortsätter att göra förlust. Situationen i Danmark förvärras av en engångskostnad på grund av en salmonellarelaterad återkallelse under första kvartalet.