• Registrera för moms och F-skatt. När du driver företag är du momsredovisningsskyldig och om du säljer varor eller uppdrag ska du vara registrerad för F-skatt. Om du har en omsättning under 1 miljon kronor per år kan du välja om du vill betala moms månadsvis, kvartalsvis eller för helår. Har du högre omsättning väljer du månadsmoms eller kvartalsmoms beroende på hur flödet av intäkter och kostnader fördelas under året. Det är enkelt att göra registreringen för moms och F-skatt på verksamt.se.