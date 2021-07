Bästa bioenergiträdet sökes

Vad är mest lönsamt att odla, flisa och bränna? Gran, björk eller kanske hybridasp. Hittills har det varit stor skillnad i beräkningarna om vad som ger mest biomassa på kortast tid, men nu ska forskare på Skogforsk och SLU försöka ge de definitiva svaren.





Under sommaren har sex olika trädslag planterats på fem olika försökslokaler från norr till söder i Sverige. Det är snabbväxarna gran, poppel, vårtbjörk, hybridasp, hybridlärk och lågväxande salix som ska testas.- Det är sådan brist på jämförelser mellan de olika trädslagen. Bara som exempel finns det beräkningar om vad björk kan producera jämfört med gran som varierar mellan 30 och 100 procent. Vi tyckte att vi måste ta reda på hur träden växer under likartade förhållanden, säger Lars Rytter, forskningsledare på Skogforsk som tillsammans med professor Tomas Lundmark på SLU driver försöken.Forskarna ska använda sig av det bästa tillgängliga plantmaterialet och plantera på medelgod åkermark. Varje trädslag ska planteras på 40 gånger 40 meter på olika fyra ställen för att inte lokala variationer ska påverka. Totalt blir det ungefär fyra hektar provyta på de fem ställena i Skåne, Västergötland, Sörmland, Ångermanland och Västerbotten.Lars Rytter och hans kollegor ska följa försöket under 25 år, främst för att studera biomassautvecklingen. Men det kan också komma ut andra intressanta svar om massaved och timmer.- Vi måste börja bena i det här. Det är viktigt att veta vad vi ska satsa på när vi alltmer diskuterar biomassa. Härje Rolfsson