Bästa åkermarken behöver bättre skydd

Den avslogs, så sker regelmässigt med nästan alla motioner. Det innebär att den också avslås när den senare behandlas i kammaren.



Motion 2009/19:MJ434 har skrivits av moderaterna Sven Yngve Persson och Betty Malmberg. De anser att miljöbalkens miljökonsekvensbeskrivning bör innehålla en skrivning om markens framtida användning för livsmedelsproduktion. Markens avkastningsförmåga bör beaktas så att "man i första hand bör välja att exploatera icke jordbruksmark och i andra hand, om så är nödvändigt, alltid välja den mark med lägst avkastning som står till buds".



Det är rimliga krav med tanke på befolkningsökning och omställningen till förnybar energi. Men motionen är avslagen när detta läses. Utskottet hänvisar till miljöprocessutredningen, som föreslår översyn av reglerna för exploatering av åkermark, och en proposition om plan- och bygglagen som läggs nästa månad. Någon lagstiftning utifrån motionen anses inte vara nödvändig. Man får hoppas att det trots allt händer något som gör att kommunerna i högre grad värnar om den goda jorden.



Region Skåne har börjat köpa in mark för den stora forskningsanläggningen ESS i Lunds nordöstra utkant (bilden). 50-100 hektar av landets förnämligaste åkerjord kommer att bebyggas. Dessutom ska ytterligare en anläggning byggas, Max IV, som kräver 15-20 hektar.



De här anläggningarna ska innehålla partikelkanoner för avancerad materialforskning. Det är glädjande att sådana lokaliseras till Sverige, men varför ska de tvunget ligga på bästa marken? ATL föreslog för tre år sedan att ESS skulle byggas på en golfbana. Det finns ett tiotal inom 15 kilometers radie från Lund. Så blir det nu inte.



Hur hade det blivit om motion 2009/19:MJ434 redan hade resulterat i lag? Det är inte säkert att det hade hjälpt. Men kommunen hade åtminstone varit tvungen att tänka till en extra gång och lämna en ordentlig motivering till varför just den bästa marken måste användas. Och det inte bara

i fråga om stora forsknings­anläggningar utan vid all planerad bebyggelse.



Motionen avslutas så här:

"Bebyggd åkermark kan aldrig återställas, men bevarad mark kan ges olika roller i framtiden".Lars Vernersson