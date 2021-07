Ny lösning plockar bort molnen från satellitbilderna

Same Deutz-Fahr ställer in all medverkan på årets lantbruksmässor. Beslutet omfattar i första hand EIMA och Agritechnica, men i förlängningen också en rad andra arrangemang. I sitt beslut lyfter bolaget fram det rådande omvärldsläget i kombination med det allmänna vaccinationsläget, som en motivering till att de inte ser att de kan trygga monterverksamheten för anställda och besökare. Sedan tidigare har bland annat John Deere tagit ett liknande beslut.