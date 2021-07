Bär-polisanmälan

Markägarna i Norrbotten har fått nog. Efter flera år av kontroverser med bärplockningsföretagen väntar hårdare tag. Skador och besvär orsakade av bärplockare kommer att anmälas till polisen.

- Det är nu avgjort i domstol att det finns ett arbetsgivaransvar mellan arbetsgivare och bärplockare. Då tolkar vi situationen som att det är en kommersiell näringsverksamhet man bedriver. Och en kommersiell verksamhet på annans mark är inte förenlig med allemansrätten, säger Nils-Olov Lindfors, ordförande i LRF Norrbotten.



Han väntar sig ett flertal polisanmälningar under sommaren, anmälningar som kan leda vidare till att gränsdragningen i allemansrätten prövas.

- Det vi gärna skulle se är tillämpningsföreskrifter. Får vi inte till en översyn av riktlinjerna så måste det till en juridisk prövning av gränsdragningen.



Under de senaste två åren har frågan vuxit och orsakat ett antal motioner på LRFs riksförbundsstämma. Markägare har haft problem med bärplockare som skräpat ner och även förhindrat jakten. Enligt Nils-Olov Lindfors har bärföretagarna inte visat intresse för diskussion eller avtal med markägarna.

- Fler och fler näringsverksamheter, som äventyrsturism till exempel, bygger på att man måste ha ett förhållande till markägaren. Någon gång måste man pröva det, annars töjer man på allemansrätten undan för undan.



Ivar Harnesk, som företräder Skogsbärföretagarnas intresseorganisation, avvaktar säsongen. Bärföretagarna står nu inför ett förändrat arbetssätt efter vinterns regeländringar.

- Det är så rörigt i övrigt just nu så det är svårt att överblicka hur polisanmälningar skulle påverka branschens arbete. Jag vet inte hur LRF tänkt sig skilja mellan kommersiell och turistisk bärplockning, men vi hoppas på en dialog med dem.



I våras beslöt Migrationsverket att utländska bärplockare ska ha rätt till avtalsenliga minimilöner. Regeländringen kom till efter förra sommarens dåliga bärår då tusentals thailändska bärplockare fick åka hem med stora skuldbördor.

Marianne Persson