Bangs Fjäderfäslakteri och huvudkontor i Burlöv strax norr om Malmö är till salu.

- Det handlar om en anläggning 10 000 kvadratmeter under tak med fullt fungerande slakteriutrustning, berättar Jan Bang.





Anrikt familjeföretag

Smärtsamt beslut

Fjäderfäslakteriet var en gång i tiden Sveriges största. Hundratusentals ankor och gäss föddes upp på gårdarna i Hyby och Arlöv för att sedan slaktas på den toppmoderna anläggningen.- Som mest slaktades 100 000 ankor om året och 30 000 gäss, berättar Jan Bang.Men företaget har också drabbats hårt av salmonella. Efter det senaste utbrottet 2007 har verksamheten legat nere. De 30 000 fåglarna fick avlivas och de 14 anställda blev av med jobben.Jan Bang hoppades in i det sista att det skulle gå att börja om i de sanerade och smittfria lokalerna. Men efter moget övervägande kastar han in handduken.- Vi kan inte vara säkra på att det inte finns salmonella i omgivningarna. Det räcker att det flyger in en fluga till våra ankor för att de ska smittas.Jan Bang sticker inte under stol med att beslutet varit smärtsamt. Hans pappa Arne startade slakteriet för 70 år sedan och 1974 övertog han ruljangsen tillsammans med hustrun Anita.Samtidigt säger han att han känner en viss lättnad över att ha "kommit över tröskeln".- Jag är inte det minsta bitter, tvärtom. Däremot är jag besviken på Jordbruksverket och andra som inte lyckats få bukt med salmonellan, säger Jan Bang som hoppas att en eventuell affär ska vara avklarad under våren.- Det finns många som är intresserade, säger han. ATL.nu