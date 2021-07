Balansgång mellan kvävegödsling och urlakning

Lena Engström har i sitt doktorsarbete vid SLU i Skara undersökt hur man kan förbättra kvävegödslingstrategierna till höstvete efter höstraps samt studerat metoder för att minska kväveutlakningen.



Hon nämner bland annat resultaten från skånska fältförsök under perioden 2000-2004. De visade att skörden av höstvete var i medeltal 700 kilo större per hektar om vetet odlats efter höstraps och ärter än om det odlats efter havre. Efter höstraps var den optimala kvävegivan till höstvete 25 kilo lägre per hektar och efter ärter 17 kilo lägre, jämfört med efter havre.



Variationerna mellan försöksplatserna var dock stor vad gäller hur stora merskördar det blev och hur mycket kvävegivan till höstvetet kunde minskas.

- Det visar på hur viktigt det är att korrekt kunna uppskatta skörd och kväveleverans från marken för att beräkna optimal kvävegiva på en given plats, kommenterar Lena Engström.



Vid andra fältförsök i Västergötland under 2004-2007 skedde största kväveurlakningen i höstvete från en sandjord där det tidigare odlats höstraps som övergödslats under våren. Slutsatsen är att det är viktigt att anpassa kvävegödslingen till höstrapsen väl på våren för att minska urlakningen.



Att direktså höstvete efter höstraps hade ingen gynnsam effekt på urlakningen. Däremot kunde fånggrödor som såddes in i höstraps eller ärter minska urlakningen även i det höstvete som sedan såddes.ATL.nu