Både upp och ner i pris på mark

Under 2009 var det genomsnittliga priset för svensk jordbruksmark 39 800 kronor per hektar. Det är i samma nivåer som året innan. På riksnivå ligger det - 1 procent, visar statistik från Jordbruksverket.



Delar man upp åkermark och betesmark visar statistiken att priset på betesmark ökade med tre procent till 17 200 kronor per hektar. Åkermarken sjönk i genomsnitt med en procent till 47 900 per hektar förra året.



Anledningarna till prisökningen på jordbruksmarken tros vara låga räntor, höga spannmålspriser och till stor del jordbruksreformen 2005 när stöden förändrades. Från att vara kopplade till vad som producerades till att ges i förhållande till areal oavsett produktion.



De genomsnittliga markpriserna baserar Jordbruksverket på försålda lantbruksfastigheter 2009 där ansökan om lagfarts genomförts. ATL.nu