Både gener och miljö ger nyttiga blåbär

Det är sedan tidigare konstaterat att det nordeuropeiska blåbäret (Vaccinium myrtillus) innehåller högre halter av nyttiga antocyanidiner och andra flavonoider än sin amerikanska släkting V. corumbosum. Det är den sistnämnda som används vid odling av blåbär.



Andreas Åkerström kunde visa att halten antocyanidiner i bären var beroende av både temperatur och dagslängd samt plantornas genetiska uppsättning.



Halterna av nyttiga ämnen ökade vid högre temperatur (16 grader jämfört med 11 grader) samt under långa dagar (24 timmars ljus jämfört med 20 timmars ljus). Under mycket soliga år hittades dock de högsta halterna av antocyanidiner i blåbär på plantor i skuggiga lägen.



Även genetik spelar dock roll för hur nyttiga blåbären blir. Plantor som stammade från nordliga populationer hade högre halter nyttiga ämnen än plantor med mer sydlig härstamning. Detta trots att de vuxit på samma plats och under samma växtförhållanden i mer än tio år.



Andreas Åkerström slår fast att om vi i framtiden lär oss odla även Vaccinium myrtillus så kan man med rätt planmaterial och i kontrollerad odlingsmiljö öka halterna av antocyanidiner i blåbären dramatiskt jämfört med vilda blåbär. ATL.nu