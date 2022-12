Bäddat för kycklingfajt i Örebro

- Det finns en uppenbar risk för det, säger varumärkesexperten Claes Hydén på konsultföretaget Mind Your Brand till Nerikes Allehanda

"Klara likheter" KFC:s välkända logotype är registrerad hos EU:s varumärkesmyndighet OHIM (The Office for Harmonization in the Internal Market).Det betyder att loggan är skyddad i hela EU.Restaurangen FFC:s logga är ingen direkt efterapning, men den har klara likheter, enligt Claes Hydén.Om KFC skulle välja att ta strid för varumärkesintrång har uppstickaren ingen större chans, menar han.– Loggan är inte direkt en efterapning, men det finns klara likheter. KFC har sin trygghet med ett internationellt registrerat varumärke. När ett företag är så pass välkänt som KFC är vinner vanligtvis det stora globala varumärket, säger han till tidningen.