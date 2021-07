Axfood ökar vinsten

Vinsten för helåret blev 1,1 miljarder kronor, att jämföra med 1,0 miljarder kronor under helåret 2008.

Omsättningen ökade med 2,3 procent under förra året. Under fjärde kvartalet var omsättningsökningen 3,5 procent, skriver TT.



Det är lågpriskedjan Willys som bidrar mest till både omsättningstillväxt och vinst. Hemköp däremot, med mer av kvalitet i fokus, uppvisar en sjunkande omsättning. Hemköp lyckades dock vända 2008 års rörelseförlust på 8 miljoner kronor till en rörelsevinst på 28 miljoner kronor i fjol.

Axfoods vd Anders Strålman räknar med fortsatt stor priskonkurrens under 2010 och prismedvetna konsumenter.ATL.nu