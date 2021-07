I fjol var den avverkningsanmälda arealen den näst största sen 1995, och framför allt var det de enskilda skogsägarna som ökade. Den höga nivån har hållit i sig under inledningen på året. Enligt Skogsstyrelsen ligger den avverkningsanmälda arealen under första kvartalet i år 25 procent högre än under 2018.