Avverkningar blir svårare att granska

Tidigare har miljöorganisationer runt om i Sverige fått en kopia på inkomna avverkningsanmälningar. Främst i södra Sverige och i folkrika kommuner.



Naturvännerna har hjälpt Skogsstyrelsen att hitta nyckelbiotoper.

- Vi har haft ett konstruktivt samarbete, säger Ove Arnesson, distriktschef på Skogsstyrelsens Högsbykontor.

Men sedan Skogsstyrelsen digitaliserat arbetet med avverkningsanmälningarna har naturvännerna inte fått några kopior automatiskt.



- Det gör oss lite skrämda, säger Jan Brenander från Oskarshamnsbygdens fågelklubb som bildat en skogsgrupp som värnar om rovfåglar och växter.

- Vi kan ha missat avverkningar som gränsar till Natura 2000-områden. Skogstrycket är väldigt hårt. Mönsterås bruk skriker efter virke, säger Catharina Lihnell Järnhester från Döderhults naturskyddsförening.



Skogsgruppen vill få anmälningarna även i fortsättningen.

- Vi har granskat dem länge, har haft mycket synpunkter på dem, och ofta får vi gehör från Skogsstyrelsen, säger Jan Brenander.



- Det här låter jättekonstigt. Nu går man miste om en värdefull resurs, det finns en stor kunskap om naturvärden hos våra kretsar och enskilda medlemmar. Det ligger i allas intresse att dessa inte avverkas av misstag, säger Jonas Rudberg, skogsexpert på Naturskyddsföreningen.



Att servicen upphört beror på att Skogsstyrelsen bara är skyldig att lämna ut handlingar som kommit in.

Det går inte att prenumerera på till exempel avverkningsanmälningar.



Dessutom har Skogsstyrelsen i Högsby haft fullt upp med att få det nya digitala systemet att fungera.



Ove Arnesson efterlyser ett system där intresserade skulle kunna gå in på Skogsstyrelsens hemsida och botanisera bland inkomna avverkningsanmälningar.

- Vårt huvudspår är att publicera det här utan att vi behöver lägga en massa jobb på att kopiera och skicka, det kostar både pengar och tar tid, säger Morgan Johansson, systemförvaltare på Skogsstyrelsen.



En förstudie för en sådan databas är påbörjad, men portalen kommer inte att bli verklighet än på ett tag.

Dels kan personuppgiftslagen innebära vissa restriktioner, dels är projektet inte högprioriterat just nu.



- Vi lever under knapphetens kalla stjärna, vi har många andra system som vi måste utveckla och underhålla, och som har högre prioritet än detta. Torbjörn Esping