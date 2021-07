Avtalskonflikt hotar slå mot bönder

Handelsanställdas Förbund har varslat om strejk i 65 butiker med totalt 5 000 anställda från och med skärtorsdagen.



Livsmedelsarbetareförbundet som organiserar bland annat slakteri- och mejerianställda har samma dag varslat om övertidsstopp, stopp för nyanställningar och förbud att ta in personal från bemanningsföretag.



Köttindustrin och mejerierna kan omedelbart komma att märka av främst övertidsstoppet. Stridståtgärderna slår extra hårt eftersom de kommer när det är två fyrdagarsveckor i följd.

- Tillgången på alla färskvaror kan påverkas radikalt. Av tradition brukar vi utnyttja två av helgdagarna för slakt och styckning, men all form av övertidsarbete omöjliggörs av varslet. Det kan bli svårt för oss att uppfylla våra åtaganden mot våra kunder, säger Scans personaldirektör Lennart Claesson.

- Det är olyckligt som tusan det här. Vi kör ju dygnet runt, och om vi inte får arbeta övertid så är det klart att det påverkar produktionen. Så självklart är jag bekymrad, det borde alla vara, det här är väldigt otrevligt, säger Skånemejeriers vd Björn Sederblad.



Om konflikten drar ut på tiden och utökas kan bönderna komma i kläm.

- Konfliken kan påverka bönderna. I en utdragen konflikt påverkas alltid våra leverantörer, säger Lennart Claesson.



Inte minst vad gäller grisar är det viktigt att de levereras vid en given tidpunkt när de är slaktmogna. Överstående grisar kan lätt bli ett djurskyddsproblem. I regelverket som styr arbetsmarknadens parter finns dock undantag så att exempelvis djur inte ska bli lidande på grund av en konflikt.



Förutom mjölkbönder och slaktdjursuppfödare är krydd- och örtodlare en grupp som kan drabbas. Sveriges största producent av färska örter, Swedeponic, har olika kanaler för att sälja sina produkter. Värre är det för mindre odlare.

- Producenter som är knutna till en enda grossist som tas ut i strejk kan få det riktigt kämpigt, säger Anders Wennerbäck, vd för Swedeponic. Jan Olsson