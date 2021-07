Avsevärt lägre skördenivåer i år

En anledning är att skördeutfallet per hektar blev lågt på flera håll. Den odlade spannmålsarealen minskade dessutom med 7 procent, framför allt odling av vårkorn och havre, visar sammanställd statistik från Jordbruksverket.



Väderväxlingarna sänkte skördenivåerna framför allt i de östra delarna av Sverige. Utvintring på de höstsådda grödorna, växlande vädret med mycket regn vid vårsådden, torka under tillväxtperioden följt av regn vid skördetid är två skäl som har lett till låga skördenivåer.



I skördeundersökningen ingår inte frågor om kvalitetsproblem eller skador på grödorna. Enligt Jordbruksverket förekommer det dock ofta kommentarer om skador av vildsvin, hjortdjur, tranor och gäss som en förklaring till en låg skördenivå.



Skördarna för höstråg, höstkorn och rågvete var i flera län betydligt lägre än de senaste åren. Låga hektarskördar för många grödor återfinns i Stockholm, Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Gotlands, Kalmar och Dalarnas län. Även i Skåne var skördeutfallet per hektar något lägre än normalt.



I Halland och Västra Götalands län hade hektarskördar i nivå med tidigare år.



Höstvete, vårkorn och havre visar låga hektarskördar i östra Sverige och i Svealand. ATL.nu